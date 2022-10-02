



Макрон пообещал помочь Украине с восстановлением полного суверенитета

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помочь с восстановлением полного суверенитета страны.

По данным Елисейского дворца, об этом он сказал в ходе телефонных переговоров.

"Президент подтвердил свое решительное осуждение незаконной аннексии Россией четырех украинских областей. Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями", - сказано в заявлении.

Стороны обсудили ситуацию в Запорожье. Макрон осудил задержание россиянами директора ЗАЭС.

"Президенты подчеркнули настоятельную необходимость в кратчайшие сроки разрешить ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу и безопасность АЭС. Макрон также подтвердил свою приверженность украинскому суверенитету над станцией и стремление добиваться вывода российских войск с ее территории", - добавили во дворце.