



Макрон пообещал подумать над санкциями против КСИР

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу в ходе встречи в Париже подумать по поводу введения санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции.



Об этом сообщил глава израильского правительства.



По словам Нетаниягу, встреча с французским лидером, состоявшаяся в Елисейском дворце, была сосредоточена, в основном, на иранском вопросе.



"Мы подробно обсудили пути противодействия иранской ядерной угрозе. Я подчеркнул необходимость сдерживания Ирана и его прокси на Ближнем Востоке и сказал, что против иранского режима должны быть введены жесткие санкции. Пришло время чтобы Корпус стражей исламской революции был добавлен Евросоюзом в список террористических организаций", - подчеркнул Нетаниягу.



Он подчеркнул, что Израиль и Франция сближаются во мнении о том, какую угрозу представляет собой Исламская Республика.



"Мы также говорили о необходимости сохранения региональной стабильности, уделяя особое внимание Ливану. Кроме того, мы обсудили возможности расширения круга мирных соглашений с Израилем. Разговор был очень хорошим. Мы говорили о конкретных вещах в отношении разных сфер", - пояснил Нетаниягу.