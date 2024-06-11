



Макрон официально ответил, намерен ли уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил, что не намерен уходить в отставку.



Соответствующий комментарий он предоставил в интервью журналу Figaro.



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По словам Макрона, он не уйдет в отставку, как бы ни был результат досрочных парламентских выборов во Франции.



"Не "Нацобъединение" пишет конституцию, и это не в духе конституции. С институтами все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", - отметил он, комментируя предположение, что Марин Ле Пен потребует, чтобы он сложил с себя полномочия.