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Макрон официально ответил, намерен ли уходить в отставку
11.06.2024 19:30 Алина Груднева

Макрон официально ответил, намерен ли уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил, что не намерен уходить в отставку.

Соответствующий комментарий он предоставил в интервью журналу Figaro.

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По словам Макрона, он не уйдет в отставку, как бы ни был результат досрочных парламентских выборов во Франции.

"Не "Нацобъединение" пишет конституцию, и это не в духе конституции. С институтами все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", - отметил он, комментируя предположение, что Марин Ле Пен потребует, чтобы он сложил с себя полномочия.

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