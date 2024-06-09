Макрон объявил о досрочных выборах в парламент
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента.
Соответствующее решение он принял после поражения его партии на выборах в Европарламент.
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Макрон объявил о парламентских выборах, которые состоятся 20 июня. Второй тур назначен на 7 июля.
Что примечательно, парламентские выборы во Франции должны были состояться в 2027 году.
Как сообщалось ранее, на выборах в Европарламент лидирует ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Партия Макрона заняла второе место.