



Макрон не отпускает Новую Каледонию, считая ее важной в противостоянии с Китаем

В 2018 году, через год после того, как Эммануэль Макрон стал президентом Франции, он прилетел на отдаленный тихоокеанский остров Новая Каледония, находящийся под властью Франции, чтобы изложить свой последний план внешней политики.



По его словам, в условиях растущих региональных амбиций Китая необходима новая индо-тихоокеанская стратегия, чтобы не допустить его гегемонии. Новая Каледония станет ключевым французским якорем этого плана.



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"Я верю в будущее этой территории, и я верю в то место, которое она занимает в более широкой стратегии", - сказал он. "Индо-Тихоокеанский регион - это сердце французского проекта".



Шесть лет спустя индо-тихоокеанские устремления Макрона подверглись самому суровому испытанию после нескольких дней смертоносных беспорядков на Новой Каледонии. По меньшей мере семь человек погибли в ходе протестов против поправки к конституции, которая расширит электорат Новой Каледонии за счет недавно прибывших французов. Некоторые коренные канаки считают, что изменения приведут к сокращению их голосов.



Макрон отреагировал жестко, направив 3 000 сотрудников службы безопасности для подавления беспорядков, которые он назвал "беспрецедентным восстанием". Хотя он отложил ратификацию реформы голосования, чтобы достичь соглашения, он заявил, что эта мера имеет "демократическую легитимность". Он также, похоже, развеял надежды некоторых жителей островов на независимость, заявив, что результаты спорного референдума 2021 года, на котором подавляющее большинство жителей Новой Каледонии проголосовало за сохранение французского статуса, были действительными.

