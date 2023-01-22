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Макрон не исключил передачу Украине танков Leclerc
22.01.2023 21:38 Алина Груднева

Макрон не исключил передачу Украине танков Leclerc

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность передачи Украине танков Leclerc.

Об этом сообщает BFM TV.

По его словам, этот вопрос прорабатывается правительством. Макрон подчеркнул, что это не должно обострять ситуацию и ставить под угрозу безопасность Франции.

Он отметил, что передачу таких танков нужно согласовывать с такими союзниками, как Германия.

"Что касается Leclerc, я попросил поработать над этим, но ничто не исключается", — сказал он, выступая на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
 

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