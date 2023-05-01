



Маккарти: Израиль должен принять решение о судебной реформе

Председатель палаты представителей США Кевин Маккарти говорит, что контроль над властью является важной частью демократического правительства, но настаивает на том, что судебная реформа в Израиле является внутренним вопросом, решение которого должно решаться израильской общественностью.



“Израиль — это их собственная нация, только она может решать, что она хочет делать. В демократии вам нужны сдержки и противовесы и разделение власти… но мы оставляем на ваше усмотрение, как это решить“, — сказал Маккарти на пресс-конференции после выступления на пленуме Кнессета.



Маккарти говорит, что ожидает, что президент США Джо Байден пригласит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон, но также говорит, что он пригласит его в Конгресс, если приглашение Белого дома не будет направлено.



“Я ожидаю, что Белый дом пригласит премьер-министра на встречу, особенно в связи с 75-летием Израиля”, — говорит Маккарти после недавних комментариев Байдена о том, что Нетаниягу не получит приглашения в Вашингтон в ближайшем будущем.



На вопрос, поддерживает ли он более ранние комментарии о том, что он пригласит Нетаниягу в отсутствие приглашения президента, Маккарти ответил, что визит премьер-министра будет уместным, добавив, что такая поездка будет включать двухпартийные встречи с республиканцами и демократами из Палаты представителей.





