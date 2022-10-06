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МАГАТЭ отказалось призвать Запорожскую АЭС российским объектом
06.10.2022 19:43 Раиса Вовк

МАГАТЭ отказалось призвать Запорожскую АЭС российским объектом

Международное агентство по атомной энергии отказалось признавать Запорожскую АЭС российским объектом, сообщает Reuters.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция - это украинский объект.

"Этот вопрос, касающийся международного права... мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским", - сказал Гросси.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление РФ". В украинском МИД назвали указ Путина ничтожным.

Оккупанты угрожают сотрудникам станции отправкой на фронт, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководством "Росатома".

Напомним, что Гросси находится в Киеве для консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. После этого он собирается ехать в Москву.

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