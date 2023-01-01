



Лула принял президентскую присягу в неспокойной Бразилии

Лидер левых сил Луис Инасио Лула да Силва принял присягу в качестве президента Бразилии в воскресенье в условиях усиленных мер безопасности в бразильской столице после угроз от сторонников его крайне правого предшественника Жаира Болсонару.



Церемония в Конгрессе начинается в 15:00 по местному времени, после чего Лула отправитлся во дворец Планалто, чтобы надеть президентский пояс перед 30 000 сторонников, в то время как, около 300 000 собрались, чтобы отпраздновать это событие на эспланаде Бразилиа.



77-летний Лула в октябре с небольшим перевесом победил Болсонару. Теперь перед ним стоит сложнейшая задача улучшить застойную экономику Бразилии, а также объединить страну, которая стала болезненно поляризованной при Болсонару.



“От Лулы ожидают многого. Ему предстоит сложная миссия по нормализации жизни в Бразилии”, – говорит Креомар де Соуза, директор Dharma Political



Болсонару уехал из Бразилии во Флориду в пятницу, избежав передачи пояса своему сопернику, чью победу он еще не признал, а также избавил себя от любых непосредственных юридических рисков, связанных с его пребыванием в должности.

