



Лукашенко увидел "большие предпосылки" для окончания войны в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "есть большие предпосылки для окончания войны в Украине". Об этом он заявил в интервью пропагандисткому телеканалу "Россия 1", цитирует госинформагентство РБ БелТА.



"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", - сказал Лукашенко.



Президент Беларуси при этом утверждает, что Запад "жутко боится новой масштабной войны и ядерной катастрофы".



При этом марионетка Кремля повторил тезис российской пропаганды, что, мол, "Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства".