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Лукашенко: Украина предложила Беларуси "пакт о ненападении"
24.01.2023 13:26 Алина Груднева

Лукашенко: Украина предложила Беларуси "пакт о ненападении"

Александр Лукашенко объявил, будто Украина предложила Беларуси заключить "пакт о ненападении".

Соответствующее его заявление цитируют российские СМИ.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", - отметил он.

Что примечательно, украинская сторона заявление Лукашенко об этом "пакте" не подтверждает.

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