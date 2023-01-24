



Лукашенко: Украина предложила Беларуси "пакт о ненападении"

Александр Лукашенко объявил, будто Украина предложила Беларуси заключить "пакт о ненападении".



Соответствующее его заявление цитируют российские СМИ.



"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", - отметил он.



Что примечательно, украинская сторона заявление Лукашенко об этом "пакте" не подтверждает.