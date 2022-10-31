Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным
Александр Лукашенко в ближайшее время намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "БелТА".
"Мы в ближайшее время встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на следующий год", — сообщил он.
По словам Лукашенко, он запросил у премьер-министра Беларуси предоставить информацию о реализации интеграционных проектов с РФ.