



Лукашенко распорядился привести армию в полную боеготовность

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность.



"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", - отметил Лукашенко во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу во вторник, 27 июня.



По его словам, якобы белорусская оппозиция на фоне событий в России уже готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".



"Тем более что и беглые (оппозиционеры - ред.) наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", - цитирует Лукашенко РБК-Украина.



Как сообщал Mignews.ua, впервые с начала войны ВСУ отвоевали территорию, оккупированную РФ с 2014 года.