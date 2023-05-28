



Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие в обмен на зависимость от РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие. Однако взамен Астана должна вступить в Союзное государство.



Об этом пишет российское издание "Ведомости".



Белорусский президент заявил, что никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.



"Если кто-то переживает - не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг - так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с РФ", - заявил он.



При этом Лукашенко подчеркнул, что при дружбе с РФ ядерное оружие будет у всех.



"В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", - заявил он.



Несколько дней назад министры оборонных ведомств РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.



В частности, Кремль передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способный использовать ракеты с ядерным оружием.



В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов уже переоборудована для возможного применения ядерного оружия, добавив, что военные также прошли соответствующую подготовку.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме, заявил, что Россия и Беларусь являются одним государством, у которых "даже ядерное оружие одно на двоих".



При этом он упрекнул Кремль в идее Союзного государства, которое подразумевает интеграцию нескольких стран в одну.