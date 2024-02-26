



Лукашенко поклялся, что власть не отдаст никому

Александр Лукашенко собирается снова баллотироваться в президенты.



Он поклялся, что власть в Беларуси "не отдаст никому".



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"Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - пообещал он.



По словам Лукашенко, Беларусь не нуждается в мировом признании результатов "выборов".