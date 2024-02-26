Новости » Политика
Лукашенко поклялся, что власть не отдаст никому
26.02.2024 05:35 Алина Груднева

Лукашенко поклялся, что власть не отдаст никому

Александр Лукашенко собирается снова баллотироваться в президенты.

Он поклялся, что власть в Беларуси "не отдаст никому".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", - пообещал он.

По словам Лукашенко, Беларусь не нуждается в мировом признании результатов "выборов".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы