



Лукашенко: для игры в теннис мозги должны быть в порядке

Александр Лукашенко рассказал о своих успехах во времена молодости, когда он занимался теннисом.



Такое заявление он сделал на встрече с президентом Федерации тенниса РФ Шамилем Тарпищевым, который был когда-то ему и Борису Ельцину наставником.



"Я в свое время неплохо так освоил теннис. Очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть и физически.. Самый травматический он", - сказал он.



По словам Лукашенко, он подумывает о том, чтобы сыграть партию с бывшим наставником, пообещав, что "не будет так бросаться на мяч", как раньше.

