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Лукашенко: для игры в теннис мозги должны быть в порядке
13.04.2023 16:38 Алина Груднева

Лукашенко: для игры в теннис мозги должны быть в порядке

Александр Лукашенко рассказал о своих успехах во времена молодости, когда он занимался теннисом.

Такое заявление он сделал на встрече с президентом Федерации тенниса РФ Шамилем Тарпищевым, который был когда-то ему и Борису Ельцину наставником.

"Я в свое время неплохо так освоил теннис. Очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть и физически.. Самый травматический он", - сказал он.

По словам Лукашенко, он подумывает о том, чтобы сыграть партию с бывшим наставником, пообещав, что "не будет так бросаться на мяч", как раньше.

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