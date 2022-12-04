



Лукашенко: Беларусь и РФ ведут подготовку как единая армия

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Минске с белорусским коллегой и Александром Лукашенко.

По данным "Радио свобода", был подписан протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности.

"И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Ребята проходят подготовку как единая группировка, единая армия", – сказал Лукашенко.

По его словам, подготовка военных обеих стран ведется с целью "защиты Союзного государства". Также Лукашенко обвинил страны Запада в "затягивании войны в Украине".

Он подчеркнул, что Беларусь продолжает не хочет войны, но сделает все, что должна по "открытому, реальному договору".