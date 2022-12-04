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Лукашенко: Беларусь и РФ ведут подготовку как единая армия
04.12.2022 16:22 Алина Груднева

Лукашенко: Беларусь и РФ ведут подготовку как единая армия

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Минске с белорусским коллегой и Александром Лукашенко.

 
По данным "Радио свобода", был подписан протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности. 
 
"И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Ребята проходят подготовку как единая группировка, единая армия", – сказал Лукашенко.
 
По его словам, подготовка военных обеих стран ведется с целью "защиты Союзного государства". Также Лукашенко обвинил страны Запада в "затягивании войны в Украине". 
 
Он подчеркнул, что Беларусь продолжает не хочет войны, но сделает все, что должна по "открытому, реальному договору". 

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