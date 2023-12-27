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Luftwaffe устроили показ “слоновьей прогулки”
27.12.2023 23:30 MIGnews.com

Luftwaffe устроили показ “слоновьей прогулки”

Немецкая авиация вывела сегодня несколько десятков своих истребителей Eurofighter Typhoon на взлетно-посадочную полосу. 

В сообщении Luftwaffe пишется:

“Доброе утро. У нас есть несколько фотографий с "слоновьей прогулки" наших эскадрилий "Richthofen" и "Steinhoff" в Лаге, которые мы не хотим ни от кого скрывать. Желаем вам хорошего завершения года”.

Маневр "Слоновья прогулка" является одним из военных упражнений, при котором отрабатывается управление эскадрильей самолетов в тесном построении, когда взлет истребителей происходит с интервалом в 20-40 секунд.


 

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