



Luftwaffe устроили показ “слоновьей прогулки”

Немецкая авиация вывела сегодня несколько десятков своих истребителей Eurofighter Typhoon на взлетно-посадочную полосу.



В сообщении Luftwaffe пишется:



“Доброе утро. У нас есть несколько фотографий с "слоновьей прогулки" наших эскадрилий "Richthofen" и "Steinhoff" в Лаге, которые мы не хотим ни от кого скрывать. Желаем вам хорошего завершения года”.



Маневр "Слоновья прогулка" является одним из военных упражнений, при котором отрабатывается управление эскадрильей самолетов в тесном построении, когда взлет истребителей происходит с интервалом в 20-40 секунд.





