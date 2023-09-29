



Ломая шаблоны: президентом Мексики может стать еврейка

Опросы указывают на исторический факт: Клаудия Шейнбаум, которая в настоящее время является фаворитом президентской гонки, может стать первым в стране президентом-женщиной и президентом-евреем



При нынешнем положении вещей Мексика собирается избрать свою первую женщину-президента в следующем году. Двумя ведущими кандидатами в опросах на выборах 2024 года являются Клаудия Шейнбаум, бывший мэр Мехико, и Сочитль Гальвес, сенатор, представляющий правоцентристский оппозиционный блок.



Ранее в этом месяце 61-летняя Шейнбаум была объявлена кандидатом от левой партии Морена, которую возглавляет уходящий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. С тех пор ее импульс только увеличился: согласно опросу, проведенному газетой El Pais, ее поддерживают 47% избирателей, а Гальвес, ее ближайший конкурент, набрал 30%.



В случае избрания Шейнбаум пополнит ряды немногих евреев за пределами Израиля, которые были избраны на высший пост своей страны, в том числе Джанет Джаган из Гайаны, Рикардо Мадуро из Гондураса, Педро Пабло Кучински из Перу и Владимира Зеленского из Украины.





Клаудия Шейнбаум — учёный, лауреат Нобелевской премии и политический либерал, победивший преступность.



Родившаяся в семье двух профессоров естественных наук в Мехико, Шейнбаум сама изучала физику и стала профессором инженерного дела в Национальном автономном университете Мексики. Ее исследования были сосредоточены, среди прочего, на использовании энергии в зданиях и транспортной системе Мексики. Вместе с группой других экспертов Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата она выиграла Нобелевскую премию мира 2007 года.



Будучи главой правительства Мехико, Обрадор назначил Шейнбаум своим министром по вопросам окружающей среды в 2000 году. Она стала его близким союзником и присоединилась к его новой левой партии Морена (названной в честь католической покровительницы страны, Девы Гваделупской) в начале 2010-х годов. В 2015 году она была избрана мэром Тлалпана, крупнейшего района Мехико, а в 2018 году стала мэром всего города. Этим летом она ушла с поста мэра, чтобы принять участие в президентской гонке .



Предвыборная платформа Шейнбаум включает борьбу с глубоко укоренившейся коррупцией в Мексике, продолжение помощи наиболее уязвимым слоям населения Мексики и развитие энергетического суверенитета Мексики. Но Шейнбаум, вероятно, будет более активным сторонником защиты окружающей среды, чем Обрадор — хотя нынешний президент поддерживает нефтяную промышленность Мексики, Шейнбаум заявила, что большая часть будущего страны "должна быть связана с возобновляемыми источниками энергии".



Ее еврейская идентичность скорее политическая, чем религиозная.



У Шейнбаума были бабушка и дедушка-ашкенази, иммигрировавшие из Литвы в 1920-х годах, и бабушки и дедушки-сефарды, которые покинули Софию (Болгария) в 1940-х годах, спасаясь от Холокоста. Она рассказала, что праздники отмечала дома у бабушки и дедушки, но дома ее семейная жизнь была светской.



В 2018 году источники сообщили Еврейскому телеграфному агентству, что Шейнбаум чувствует себя связанной с историей евреев в политической активности, но не в такой степени с религией или ее традициями. Во время своей мэрской кампании в 2018 году она сказала группе еврейских женщин-избирателей, что она гордая еврейка.



Она также не делала никаких публичных заявлений об Израиле и не выступала как представитель меньшинства, хотя евреи составляют менее 1% населения столицы. Неизвестно, принадлежит ли она к какой-либо синагоге или другому еврейскому учреждению.