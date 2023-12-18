



Ллойд Остин созовет встречу для обсуждения методов борьбы с хути

Министр обороны США Ллойд Остин 19 декабря созовет коллег из разных стран, чтобы обсудить методы борьбы с йеменскими хути, которые продолжают нападения на корабли в Красном море.



Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, отвечая на вопросы журналистов.



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"Нападения безрассудны, опасны и нарушают международное право. США принимают меры по созданию международной коалиции для устранения этой угрозы. Завтра я созываю министерскую встречу с коллегами-министрами в регионе и за его пределами, чтобы противодействовать этой угрозе", - отметил Остин.



Он уточнил, что речь идет о виртуальной встрече, где министры будут решать эту проблему, чтобы обеспечить свободу судоходства в этом районе.