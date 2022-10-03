



Лиз Трасс: Я сторонник Израиля

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что является "яркой сионистской и большой сторонницей Израиля" и будет укреплять отношения между Израилем и Великобританией.



По словам Трасс, Великобритания и ее союзники "никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие".



"В этом мире, где мы сталкиваемся с угрозами со стороны авторитарных режимов, которые не верят в свободу и демократию, две свободные демократии, Великобритания и Израиль, должны стоять плечом к плечу, и в будущем мы будем еще ближе", – сказала премьер.