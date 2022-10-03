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Лиз Трасс: Я сторонник Израиля
03.10.2022 21:23 Александр Юзовский

Лиз Трасс: Я сторонник Израиля

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что является "яркой сионистской и большой сторонницей Израиля" и будет укреплять отношения между Израилем и Великобританией.

По словам Трасс, Великобритания и ее союзники "никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие".

"В этом мире, где мы сталкиваемся с угрозами со стороны авторитарных режимов, которые не верят в свободу и демократию, две свободные демократии, Великобритания и Израиль, должны стоять плечом к плечу, и в будущем мы будем еще ближе", – сказала премьер.

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