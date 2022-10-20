



Лиз Трасс решила уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке после всего лишь полутора месяцев пребывания в должности.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение она приняла после того, как министр внутренних дел подал в отставку, а спор по законопроекту в нижней палате перерос в обвинения в "издевательствах".

Несколько депутатов-консерваторов объявили, что ее партия полна "некомпетентных людей".

Трасс уведомила короля Чарльза, что пришла на должность в период "большой экономической и международной нестабильности".

По ее словам, Соединенное Королевство слишком долго сдерживали, и ее избрала партия с "мандатом изменить это".

Трасс подчеркнула, что ее правительство выплатило счета за электроэнергию и сократило национальное страхование, а также изложило видение "экономики с низкими налогами и высоким темпом роста".

Она останется премьер-министром, пока не будет избран преемник. Выборы главы Консервативной партии должны быть уже на следующей неделе.



"До пятницы, 28 октября, можно будет провести голосование и завершить выборы руководства. Таким образом, у нас должен быть новый лидер до финансового отчета, который состоится 31-го октября", — заявил журналистам Грэм Брэди.



Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства.