



Лиз Трасс поздравила еврейский народ с Рош ха-Шана

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила еврейский народ с праздником Рош ха-Шана. Политик заявила, что будет верным другом Израиля и пообещала искоренить антисемитизм.



"Новый год приносит новое правительство и новую эру для нашей страны. Как премьер-министр я обещаю защищать нашу еврейскую общину. Я полна решимости искоренить антисемитизм. Я буду верным другом Израиля и всегда буду на вашей стороне. В этом духе позвольте мне пожелать всем вам Шана Това", – сказала Трасс.