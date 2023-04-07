



Ливан подаст жалобу в Совбез ООН: Израильская атака нарушает наш суверенитет

Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана заявило в пятницу, что после консультаций с временно исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб поручил постоянному представительству Ливана при ООН в Нью-Йорке подать официальную жалобу в Совет Безопасности ООН.



Согласно заявлению, опубликованному на странице Министерства иностранных дел в Twitter, эта жалоба будет касаться последствий израильских бомбардировок и "преднамеренной агрессии" на рассвете пятницы в районах южного Ливана.



Это, по мнению Министерства иностранных дел, представляет собой вопиющее нарушение суверенитета Ливана и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, а также угрожает стабильности, которой раньше обладал ливанский юг.