



Ливан сообщает о прогрессе в военно-морских переговорах: "атмосфера позитивная"

Посол США в Ливане Дороти Ши заявила сегодня, в субботу, что она направила американское предложение о морской границе с Израилем спикеру парламента Навиа Берри, президенту страны и премьер-министру, как сообщалось сегодня на Канал Эльджадид в штате Сидар Согласно сообщению, "все источники подтвердили, что атмосфера положительная".



Согласно отчету, предложение, представленное американцами, состоит из десяти страниц, которые в основном содержат числа и координаты и не включают графические карты для обозначения морской границы. Не исключено, что в финальную версию войдут и карты для обозначения границы. Американское предложение сохранило разделение между морской и наземной маркировкой, когда, согласно соглашению, не будут обсуждаться координаты, относящиеся к береговой линии Ливана или Израиля, потому что они не хотят включать точки, которые повлияли бы на сухопутную границу.



Теперь предложение будет представлено техническому и военному штабу в Ливане, который проверит номера и координаты и напишет заметки. После этого предложение с комментариями будет направлено трем лидерам страны, прежде чем они передадут окончательный ответ американскому посреднику Амосу Хохштейну.



Не исключено, что в ближайшие дни предложение будет передано между Израилем и Ливаном и США, когда каждый напишет свои комментарии, пока все стороны не придут к соглашению и соглашение не будет подписано.Напоминаем, Израиль желает достичь договоренностей с Ливаном в отношении морской границы, а уже в этом месяце премьер-министр Яир Лапид даже выступил с заявлением в виде исключения, когда он заявил в публичном заявлении, что "Израиль считает возможным и необходимым достичь соглашения о морской линии между Ливан и Израиль таким образом, чтобы это служило интересам граждан обеих стран. Соглашение внесет большой вклад в региональную стабильность".



Кроме того, источники уточнили, что Ливан не пошел на какие-либо уступки в отношении точки В1, расположенной к северу от Рош-Ханкара, от которой предположительно берет начало линия морской границы. Источники также добавили, что Ливан отказался иметь какую-либо связь между обозначением сухопутной границы и обозначением морской границы, и заявил, что Ливан добился на переговорах всего, что нужно ливанцам, поэтому все, что остается, - это принять решение Израилю.