



Ливан: мы отклоним попытки отменить наши поправки к соглашению о морской границе

Вице-спикер ливанского парламента Элиас Абу Сааб получил от американского посредника Амоса Хохштейна комментарии Исраэля по поводу поправок, которые Ливан потребовал внести в соглашение о морской границе между странами, о чем сегодня сообщает газета "Аль-Ахбар".



Кроме того, ливанский источник сообщил "Аль-Ахбар", что "все стороны во главе с США знают, что подписание соглашения нельзя откладывать дольше, чем это было до сих пор. Все также знают, что Ливану нет дела до угроз со стороны Израиля". Он добавил, что "уравнение ясное и простое: стабильность — это способ для Ливана получить свои полные права".



Источник также рассказал об усилиях американцев по работе над различными формулировками разделов, включенных в проект, и подчеркнул, что любая новая попытка отказаться от поправок, запрошенных Ливаном, будет отклонена, особенно два вопроса, связанные с буйками. Источник утверждал, что Ливан имеет полное право искать газ на месторождении Кана и других, не дожидаясь подписания соглашения.