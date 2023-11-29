



Ливан готовится к войне и просит мир о помощи

Министерство здравоохранения Ливана призвало международное сообщество увеличить поставки медикаментов на фоне подготовки страны к возможной войне с Израилем.



Ливанское правительство разработало план действий в чрезвычайной ситуации.



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"Припасы, припасы и еще припасы. В Ливане все еще не хватает огромного количества лекарств… У нас нет денег на все это", - сказал представитель минздрава Ливана в комментарии The New Arab.



Уточняется, что в больницах на юге страны не хватает лекарств для помощи пациентам с хроническими заболеваниями, а также основных расходных материалов, таких как шприцы, маски и аппараты для диализа.