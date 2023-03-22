



Литва запретит россиянам получать гражданство и покупать недвижимость

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона, который, в числе прочего, предусматривает, что от граждан РФ и Беларуси не будут принимать заявления на переход в литовское гражданство, а рассмотрение уже поданных заявок приостановят. Как заявляют авторы поправок, эта ограничительная мера “не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство”.



В законопроекте фиксируется прекращение приема заявлений от граждан РФ и Беларуси на визы в визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы), а также приема заявлений на вид на жительство ВНЖ как в Литве, так и в ее представительствах за рубежом. Исключение сделано для обладателей национальной или шенгенской визы, а также для уже имеющих ВНЖ или решение о его предоставлении.

В законопроекте также прописано, что передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского Союза на территорию Литвы “подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке”.



Помимо этого одобренные в первом чтении поправки запрещают российским физическим лицам, а также созданным или контролируемым ими юридическим лицам приобретать недвижимость в Литве. Исключение сделано для обладателей ВНЖ, которым грозит преследование на родине.

Кроме того, поправки предполагают публикацию сведений о связанных с литовскими политиками компаниях, поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью.



За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса. Законопроект должен пройти еще второе чтение.