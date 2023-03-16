



Литва передает Украине новый пакет военной помощи

В четверг, 16 марта, Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя 155-мм боеприпасы", - говорится в сообщении.



Украина также получит транспортные средства и военные пайки.



"Общая стоимость военной помощи, которую оказывает Литва для Украины, скоро достигнет 450 миллионов евро", - добавил министр.



Напомним, что Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО. Правительство Эстонии поддержало отправку Украине очередного пакета военной помощи, включающего снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.