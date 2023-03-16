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Литва передает Украине новый пакет военной помощи
16.03.2023 18:14 Раиса Вовк

Литва передает Украине новый пакет военной помощи

В четверг, 16 марта, Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя 155-мм боеприпасы", - говорится в сообщении.

Украина также получит транспортные средства и военные пайки.

"Общая стоимость военной помощи, которую оказывает Литва для Украины, скоро достигнет 450 миллионов евро", - добавил министр.

Напомним, что Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО. Правительство Эстонии поддержало отправку Украине очередного пакета военной помощи, включающего снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений. 

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