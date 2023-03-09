



Литва обязала провайдеров блокировать IP-адреса кремлевских пропагандистов

Литовская комиссия по радио и телевидению обязала интернет-провайдеров заблокировать доступ к IP-адресам, которые позволяют смотреть пропагандистские телеканалы Кремля, находящиеся под санкциями Евросоюза, пишет Delfi.



Комиссия провела мониторинг, в ходе которого установила, что в интернете распространяются трансляции телеканалов, подпадающих под санкции Евросоюза.



Во время мониторинга также установлено, что прием пакетов запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов некоторых серверов, и с их помощью возможно получить доступ к телеканалам "Россия 1", "НТВ", "Первый канал", "РТР Планета", "Россия 24", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против ЕС и его стран-членов.



Нарушение международных санкций влечет за собой административную и уголовную ответственность, отметили в Комиссии.



После начала войны РФ против Украины, Совет ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против ЕС и его стран-членов ввел санкции против российских пропагандистских телеканалов "RT" ("Россия сегодня"), "Россия 24", "Спутник", "Россия 1", "Россия РТР"/"РТР Планета", "ТВ Центр", "НТВ/НТВ Мир", "РЕН ТВ", "Первый канал".



Литва также запретила у себя трансляцию российских и белорусских каналов.