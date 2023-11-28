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Литва, Латвия и Эстония бойкотируют встречу ОБСЕ из-за Лаврова
28.11.2023 19:33 Алина Груднева

Литва, Латвия и Эстония бойкотируют встречу ОБСЕ из-за Лаврова

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии бойкотируют встречу ОБСЕ из-за участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По данным The Guardian, об этом говорится в совместном заявлении.

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"Участие Лаврова рискует легитимизировать Россию-агрессора в качестве законного члена нашего сообщества свободных наций. Мы, министры Эстонии, Латвии и Литвы, не будем участвовать в этом и не будем разделять ответственность за последствия, которые это вызовет", - сказано в заявлении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал приглашение Лаврова. По его словам, присутствие российского министра принижает значение преступлений, которые продолжает совершать РФ. 

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