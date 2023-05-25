



Литва готовит новый пакет помощи Украине с беспилотниками и боеприпасами

Правительство Литвы анонсировано новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. Среди прочего, ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании "Рамштайн", сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.



По его словам, военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 миллионов евро.



"Наша поддержка Украины - это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", - заявил министр, подчеркнув, что Литва будет последовательно поддерживать Украину до победы.



Анушаускас заявил, что новый пакет боевой поддержки Украины со стороны Литвы будет включать в себя беспилотники, боеприпасы, сухие продовольственные пайки и другую поддержку.



Министр также подчеркнул важность обучения украинских войск, отметив, что Литва значительно увеличила объем обучения и количество назначенных для него инструкторов.



Помимо обучения, военная помощь Литвы в этом году включает передачу военного оборудования и техники, лечение и реабилитацию военнослужащих, а также взносы в международные фонды.