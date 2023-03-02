



Ликуд подал заявление в полицию на репортера 12-го канала

Сегодня утром движение Ликуд подало жалобу в полицию на репортера 12-го канала Йоси Мизрахи после опубликованного им в Твиттере подстрекательского сообщения против семьи Нетаниягу.



Ликуд сообщает: "Ликуд подал жалобу в полицию на Йоси Мизрахи после того, как он опубликовал явные угрозы в адрес премьер-министра Нетаниягу и его семьи".



После осады парикмахерской Сару Нетаниягу тысячами протестующих Мизрахи написал: "Все, все кончено. Инсценированное уважение исчезло, барьер страха сломан, и отсюда нет пути назад. Семья будет жить в осаде народного протеста, пока он не сломается и не уйдет. Этот твит доказывает, что он не понимает, что машина по производству яда больше не работает. Ни один бибист не выйдет на улицы за крашеные волосы Сары, и демонстранты - они больше не боятся".