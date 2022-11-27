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"Ликуд" и "Ноам" подписали коалиционное соглашение
27.11.2022 20:17 Ольга Белозерова

"Ликуд" и "Ноам" подписали коалиционное соглашение

Партия "Ноам" подписала коалиционное соглашение с "Ликудом" в воскресенье вечером, сообщает "Аруц Шева".

В рамках соглашения лидер "Ноам" Ави Маоз будет назначен заместителем министра в министерстве главы правительства и будет контролировать Управление еврейской национальной идентичности, которое будет создано в канцелярии премьер-министра.

Кроме этого, как сообщается, Маоз получит контроль над бюро "Натив", которое занимается отношениями между Государством Израиль и евреями, проживающими в Восточной Европе.

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