



"Ликуд" и "Ноам" подписали коалиционное соглашение

Партия "Ноам" подписала коалиционное соглашение с "Ликудом" в воскресенье вечером, сообщает "Аруц Шева".



В рамках соглашения лидер "Ноам" Ави Маоз будет назначен заместителем министра в министерстве главы правительства и будет контролировать Управление еврейской национальной идентичности, которое будет создано в канцелярии премьер-министра.



Кроме этого, как сообщается, Маоз получит контроль над бюро "Натив", которое занимается отношениями между Государством Израиль и евреями, проживающими в Восточной Европе.