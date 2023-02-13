



Левин отсрочил рассмотрение законов о правовой реформе

Журналист Михаэль Шемеш сообщает о том, что рассмотрение законов о правовой реформе на пленуме в Кнессете отложено.



Министр юстиции Ярив Левин сообщил сегодня главам политических партий, что он не будет выносить законопроекты, которые будут приняты комитетом по конституции, на пленум Кнессета для первого чтения завтра. Голосование будет проходить только в комитете



Левин объяснил, что он не хочет “укорачивать путь” и рассматривает возможность переноса голосования на пленарном заседании на следующую неделю.