



Левин атакует Бахарав-Миара за “выборочное правоприменение”

Министр юстиции Ярив Левин продолжает критиковать систему правосудия. Выступая на пленуме Кнессета, Левин сказал: “Многие проблемы и несправедливости, с которыми мы сталкиваемся, проистекают из того, что наша система правосудия выглядит так, как она есть”.



“Процесс избрания судей осуществляется ненадлежащим и неприемлемым образом, в составе, который нельзя принять, который не подходит и недостоин любой демократической страны”, – добавил он.



Депутат Кнессета Авихай Буарон вчера направил запрос министру юстиции о полиции и предполагаемом решении СОБ воздержаться от расследования против противников судебной реформы.



Левин на это ответил: “Есть избирательное правоприменение, и это приводящая в бешенство реальность. Я бы сказал, что если это политика, что люди могут блокировать дороги, то, видимо, это новая политика”.



“Я не помню ни одного слова, произнесенного юридическим советником, например, за время, прошедшее с тех пор, как начались эти срывы и травля общественных деятелей. И я бы сказал также, что это новая политика советника – молчать и ничего не говорить”, – добавил он. “Когда я представил судебную реформу, Бахарав-Миара поспешила отправиться в Хайфу на конференцию и подвергла критике реформу, которую я там представил. Оказывается, есть вещи, которые она считает важными, а именно, прекращение судебной реформы, и есть вещи, которые она не считает важными, а именно обеспечение общественного порядка и защита безопасности всенародно избранных должностных лиц с одной стороны. политической карты”.



“Надеюсь, впрочем, что это не так”, – заключил министр. “Но в любом случае такое состояние избирательного правоприменения неприемлемо. Он не может существовать в демократической стране и является эксплуатацией и злоупотреблением огромной властью, которой обладает правоохранительная система, и я должен сказать, что это очень огорчает. Именно поэтому мы продвигаем вперед судебную реформу. Чтобы создать систему правосудия для всех, к которой каждый сможет обратиться, которая будет относиться ко всем одинаково, а также заставит правоохранительные органы проводить равную политику по отношению ко всем”.