



Летняя сессия Кнессета открывается срочным рассмотрением бюджета

В воскресенье, после месячного перерыва Кнессет начал свою трехмесячную летнюю сессию законопроектом о бюджете, который стать первым в повестке дня, в то время как законы о пересмотре судебной системы решено пока отложить.



Первое заседание пленума состоится в понедельник с выступлением спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, прибывшего по приглашению спикера Кнессета Амира Оханы.



Среди законопроектов , которые, как ожидается, столкнутся с сильной оппозицией, есть законопроект, который будет направлять процесс принятия решений правительством в соответствии с “сионистскими ценностями” и предложенный законопроект, освобождающий ультраортодоксальных мужчин от обязательной военной службы. Предыдущие попытки позволить учащимся ешивы избежать призыва были отклонены БАГАЦем из-за неравенства перед законом.

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Пока возобновятся переговоры между коалиционными и оппозиционными делегациями по предлагаемой реформе судебной системы, министр юстиции Ярив Левин продолжит подготовку своего законопроекта об изменении закона, дающего юрисконсультам, особенно юридическому советнику правительства, право блокировать принимаемые законы и решения.



Коалиция хочет позволить министрам отменять решения юридического советника правительства и советников министерств, утверждая, что они только препятствуют способности правительства управлять в соответствии с его политикой.

