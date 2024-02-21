



Лейбористы Великобритании скорее всего поддержат Израиль

Лидер британской оппозиции Кейр Стармер, вероятно, избежит очередного крупного разногласия среди своих законодателей по вопросу войны между Израилем и ХАМАСом после того, как его план по достижению перемирия в Газе был выбран для голосования в парламенте.



Лейбористская партия, которой прочат победу на национальных выборах, в этом году, была охвачена внутренней борьбой по поводу своей политики в отношении ближневосточного конфликта после террористического нападения ХАМАСа 7 октября.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Законодатели будут голосовать по предложению оппозиционной Шотландской национальной партии (ШНП), призывающей к немедленному прекращению огня, которое может обнажить внутренние разногласия лейбористов.



В преддверии голосования левые лейбористы и правящая Консервативная партия выдвинули разные версии того, какие условия, по их мнению, необходимы для того, чтобы наступила пауза в боевых действиях.



Спикер Палаты общин отобрал все эти поправки для голосования. Это означало, что лейбористы могли голосовать по плану своей партии и не должны были бросать вызов своему руководству, голосуя в поддержку поправки ШНП.



Хотя результаты голосования не будут обязательными для британского правительства и за ними не будут пристально следить в Израиле или ХАМАСе, они могли создать проблемы для Стармера, который стремится представить свою партию как единую, дисциплинированную и готовую к власти.



Изначально лидер лейбористов полностью поддержал Израиль, начавший военное наступление на ХАМАС. Но члены парламента и партии лейбористов оказывают все большее давление на руководство, требуя немедленного прекращения огня.

