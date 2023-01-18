



Лавров: Запад поставил задачу окончательного решения русского вопроса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обвинил Соединенные Штаты в создании коалиции европейских стран для решения "российского вопроса" таким же образом, как Адольф Гитлер искал "окончательное решение" для искоренения евреев в Европе.



Лавров заявил, что Вашингтон использует ту же тактику, что и Наполеон и нацисты, пытаясь подчинить себе Европу, чтобы уничтожить Россию.



"Как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны. С той же самой задачей, задачей окончательного решения русского вопроса", - заявил Лавров.



Министр добавил: "Так же как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию, она слишком большая, мешает нам здесь".



