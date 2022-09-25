



Лавров пригрозил миру ядерной войной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь пригрозил миру ядерной войной.

Это произошло на пресс-конференции в рамках Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, ядерная доктрина будет распространяться на регионы, которые войдут в состав РФ после "референдумов" в оккупированных украинских областях.

"Вся территория РФ, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции, безусловно, находится под полной защитой государства", - подчеркнул он.