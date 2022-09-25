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Лавров пригрозил миру ядерной войной
25.09.2022 10:06 Алина Груднева

Лавров пригрозил миру ядерной войной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь пригрозил миру ядерной войной.

 
Это произошло на пресс-конференции в рамках Генассамблеи ООН.
 
По словам Лаврова, ядерная доктрина будет распространяться на регионы, которые войдут в состав РФ после "референдумов" в оккупированных украинских областях.
 
"Вся территория РФ, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции, безусловно, находится под полной защитой государства", - подчеркнул он.

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