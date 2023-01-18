



Лавров объяснил войну в Украине "угрозой нацбезопасности" РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию относительно войны в Украине.



По его словам, о переговорах с Киевом речь быть не может, поскольку президент страны Владимир Зеленский сам запретил их проводить и выдвигает "несуразные мирные инициативы”.



"Цели СВО не выдуманы и определяются угрозами безопасности России", - сказал он.



Глава внешнеполитического ведомства РФ в очередной раз обвинил Запад в том, что тот якобы принимает все решения за Украину без участия самой страны.



Лавров также сравнил действия США по созданию коалиции против России "с действиями Адольфа Гитлера, воевавшего против СССР". Кроме того, он обвинил Запад в том, что тот взял курс на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоков против России и Китая.