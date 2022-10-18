



Лавров о международной изоляции РФ: насильно мил не будешь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва может сократить свое дипломатическое присутствие в странах Запада.

Такое заявление он сделал 18 октября.

Глава российского внешнеполитического ведомства объяснил международную изоляцию РФ в ее потребности налаживать связи в других местах.

"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими", - сказал он.

По словам Лаврова, россиянам якобы создают "постоянные проблемы, угрозы физических нападений".

"Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", - добавил он.