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Лавров о международной изоляции РФ: насильно мил не будешь
18.10.2022 20:14 Алина Груднева

Лавров о международной изоляции РФ: насильно мил не будешь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва может сократить свое дипломатическое присутствие в странах Запада.

 
Такое заявление он сделал 18 октября.
 
Глава российского внешнеполитического ведомства объяснил международную изоляцию РФ в ее потребности налаживать связи в других местах.
 
"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими", - сказал он.
 
По словам Лаврова, россиянам якобы создают "постоянные проблемы, угрозы физических нападений". 
 
"Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", - добавил он.

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