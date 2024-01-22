



Лавров назвал "условие" для начала переговоров между РФ и Украиной

Главная проблема, по словам Лаврова, в "руководстве нынешнего киевского режима".



По его словам, РФ будет готова к переговорам, при условии, что нынешнее руководство Украины "не останется при власти" и переговоры невозможны в плоскости "как сохранить нынешних руководителей Киева у власти".



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Данное заявление министр иностранных дел России сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

