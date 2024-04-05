



Лавров назвал мирный план Китая по Украине "разумным"

Российский дипломат Лавров, который вскоре посетит Китай, назвал мирный план по Украине "разумным



Высший дипломат встретится со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить Украину, Азиатско-Тихоокеанский регион и другие вопросы, сообщает российское министерство иностранных дел.



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По мнению аналитика, эта встреча может подготовить почву для государственного визита Владимира Путина и состоится в непростое время для треугольника США-Китай-Россия.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил мирный план Пекина по Украине.

