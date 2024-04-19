Лавров: Москва передала Израилю, что Ирану не нужна эскалация
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ночной ответ Израиля на атаку Ирана, осуществленную 13 апреля.
Соответствующий комментарий он предоставил в интервью российским СМИ.
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По словам Лаврова, Москва и Израиль по дипломатическим каналам обсудили ситуацию вокруг Ирана.
"Мы очень ясно дали понять в этих разговорах израильтянам, что Иран не хочет эскалации", — сказал Лавров.