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Лавров: Москва передала Израилю, что Ирану не нужна эскалация
19.04.2024 14:10 Алина Груднева

Лавров: Москва передала Израилю, что Ирану не нужна эскалация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ночной ответ Израиля на атаку Ирана, осуществленную 13 апреля.

Соответствующий комментарий он предоставил в интервью российским СМИ.

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По словам Лаврова, Москва и Израиль по дипломатическим каналам обсудили ситуацию вокруг Ирана.

"Мы очень ясно дали понять в этих разговорах израильтянам, что Иран не хочет эскалации", — сказал Лавров.

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