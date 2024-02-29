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Лавров: Иисус Христос - палестинец
29.02.2024 17:20 Алина Груднева

Лавров: Иисус Христос - палестинец

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Иисуса Христа "палестинцем".

Соответствующее заявление он сделал на встрече в Москве с представителями ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и НФОП.

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"Иисус Христос родился в "Палестине". Среди прочих изречений он сказал: дом, разделившийся сам в себе, не устоит", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ обсуждал с палестинскими фракциями возможность создания "технократического правительства" после войны между Израилем и ХАМАСом в Газе. В связи с этим Лавров пожелал председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу успехов в формировании нового "правительства единства".

"Желаем палестинцам и Махмуду Аббасу успехов в формировании нового кабинета. Надеемся, он будет отражать тенденцию на преодоление разногласий и состоять из людей, представляющих интересы всего палестинского народа, всех его составных частей", - сказал он.

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