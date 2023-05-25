



Лавров "ходит по следам" Кулебы - тоже собрался в Африку

Официальный Кремль следит за турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Доказательство тому - всякий раз после визита украинского дипломата Москва посылает в ту же страну своего посла, вероятно с тем, чтобы тот убеждал лидеров африканских стран в "неуместности" встречи с главой украинского МИД.



Таким образом Африка остается территорией дипломатического поединка, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и обратил внимание, что и в этот раз, дабы не потерять свой так называемый авторитет на континенте, Россия готовит турне министра иностранных дел Сергея Лаврова.



"Все, конечно, непросто. Потому что 30 лет Россия здесь очень мощно работала и сеяла свою пропаганду. Убеждает, что она является спасителем и защитником Африки", - отметил министр.



По словам Кулебы, Кремль следит за его турне, поскольку после каждого визита посылает своего посла, чтобы тот убеждал лидеров африканских стран в "неуместности" встречи с украинским министром.



"Лавров планирует по моим следам сразу говорить с теми людьми, с которыми я говорил, готовит свои визиты. Африка - это пространство дипломатического поединка. К сожалению, хотелось бы, чтобы россияне признали свое поражение и прекратили свои бессмысленные попытки. Однако борьба продолжается. Надо бороться за каждый уголок мира, поскольку интерес Украины есть в каждом уголке", - добавил глава МИД Украины.





Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки и анонсировал ряд важных встреч с африканскими лидерами и бизнесом.



Во время своего визита он планирует решить три ключевых задачи, среди которых: привлечь страны к воплощению "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского; заручиться поддержкой бесперебойного экспорта внутри Черноморской зерновой инициативы; создать новые возможности для украинского бизнеса.



В настоящее время Кулеба находится в аэропорту Эфиопии и ожидает своего рейса в следующую африканскую страну - Руанду.