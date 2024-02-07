



Латвия: в армию теперь идти обязательно

Правительство Латвии вернуло обязательную службу в вооруженных силах страны из-за угрозы нападения России. Такое объяснение дал глава МИД республики Кришьянис Кариньш.



“Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового [военного] резерва”, — сказал Кариньш The Telegraph. По его словам, эта мера должна послать Москве сигнал о том, что базы Латвии и ее европейских союзников прикрыты.



Латвия планирует нарастить боеспособные силы численностью до 61 тыс. человек, которые будут разделены на действующие войска и резервные части.



“Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно”, — пояснил глава МИД Латвии.