



Латвия разрушила мост на стыке границ с Беларусью и Россией

Пешеходный мост через реку Синюху у Кургана Дружбы начали разбирать латвийские власти, сообщает БЕЛТА с места событий.

О том, что мост собираются демонтировать, Даугавпилсское управление Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики проинформировало Полоцкий пограничный отряд неделей ранее. Разобрать мост должны были еще 24 ноября.



Такое решение Латвия объяснила необходимости провести на своей территории «работы по строительству инженерно-технической инфраструктуры». Демонтировали мост с помощью экскаватора: его оттянули на территорию Латвии, а после раскрошили на мелкие части.



Представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко в беседе с корреспондентом БЕЛТА подчеркнул, что несмотря на то, что Латвия заранее проинформировала белорусскую сторону о своих планах относительно моста, уровень дипломатических договоренностей нарушен. Официального согласия Белоруссия на эти действия не давала.