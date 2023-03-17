



Латвия расширила список лиц нон грата из России: кому запретили въезд в страну

В пятницу, 17 марта, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших российскую агрессию в Украине, в список лиц нон грата в Латвийской Республике. Об этом говорится в заявлении МИДа Латвии.



"Согласно решению, принятому в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок", - говорится в сообщении.



В список вошли следующие лица:



Родион Мельник - "экс-посол "ЛНР" в РФ;

Ярослав Дронов, Аким Апачов, Наталья Качура, Надежда Бабкина – певцы;

Полина Агуреева, Станислав Старовойтов - актеры;

Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, - политологи;

Михаил Шахназаров, Юлия Витязева - журналисты.



"Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну, развязанную Россией против Украины, которая продолжается уже более года и в которой из-за жестокости российских вооруженных сил гибнут украинские мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, творимых в преступных кремлевских режимах; поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается", - добавили в МИД.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что страны-члены Европейского союза должны официально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году, даже если военные действия будут продолжены.



Во вторник, 14 марта, правительство Латвии одобрило решение о безвозмездной передаче Украине еще 18 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.